Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı: Fark 5 bin lirayı aştı!

Asgari ücretli çalışanları 2026’da da zor bir yıl bekliyor. Ocak ayından bu yana geçen 8 aylık dönemde asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Ağustos ayında ise asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 5 bin lirayı aştı.

2026 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ ENDİŞE VERİYOR

Geçen yıl beklenen enflasyon oranı dikkate alınarak yüzde 30 zam yapılan asgari ücrette, bu yıl da benzer bir tablo ortaya çıkması öngörülüyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 için asgari ücret zammının yüzde 20-25 arasında olacağını tahmin ediyor. Bankanın öngörüsü gerçekleşirse, asgari ücretliler gelecek yıl da açlık sınırının altında geçinmeye çalışacak.

EK ZAM TALEPLERİ SONUÇSUZ KALDI

Asgari ücret, ocak ayında 22 bin 104 lira olarak yürürlüğe girdi. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı ise 22 bin 131 lira oldu. Böylece zamlı maaşlar çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı. Temmuz ayında ek zam talepleri karşılık bulmadı ve tablo 8 ay boyunca giderek zorlaştı.

AÇLIK SINIRI VE ASGARİ ÜCRET ARASINDAKİ FARK ARTIYOR

Ağustos itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olarak belirlenen açlık sınırı 27 bin 111 liraya ulaştı. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark da tam 5 bin 7 lira oldu.

GELECEK YIL DA DURUM ZORLAYICI OLABİLİR

Morgan Stanley’in tahminine göre, yüzde 20’lik zam durumunda asgari ücret 26 bin 525 liraya, yüzde 25 zamda ise 27 bin 630 liraya yükselecek. Ancak açlık sınırındaki artışın devam etmesi nedeniyle asgari ücretliler yine açlık sınırının altında kalacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 12 olması dikkate alındığında, iktidarın 2026’da sunacağı zam teklifinin Morgan Stanley’in tahminlerinin altında kalabileceği ifade ediliyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA GEÇİM SÜRECİ SÜRÜYOR

Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Türk-İş’in ocak ayında açıkladığı açlık sınırı ise 22 bin 131 lira oldu. Temmuzda ek zam yapılmaması, asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşamaya devam etmesine yol açtı. Ağustos ayında açlık sınırı 27 bin 111 liraya yükselince fark 5 bin lirayı aştı.