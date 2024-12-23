Asgari ücret artışıyla tüm hesaplar yeniden yapılacak: Maaşlar, rapor ücretleri ve diğer değişiklikler
Asgari ücret artışıyla birlikte maaşlar rapor ücretleri, doğum izni ödeneği ve işsizlik maaşı gibi birçok ödeme yeniden düzenlenecek. Yeni yılın ilk günlerinde yapılan bu değişiklikler çalışanların gelirini doğrudan etkileyecek.
Özel sektörde asgari ücret ve üzeri maaş alan çalışanlar için yeni güncellemeler yapılacak. İşletmeler, asgari ücret üzerindeki çalışanlara yapılacak zam oranlarını kendileri belirliyor. Bazı iş yerlerinde zam oranı asgari ücrete paralelken, bazılarında bu oran daha düşük seviyelerde kalabiliyor.
VERGİDEN MUAFİYET ARTIYOR
Tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak. Böylelikle asgari ücrete yapılan zamla birlikte vergi dışı bırakılan kazanç miktarı da artacak. Bu durum özellikle brüt maaş alanlar için daha olumlu bir sonuç doğuracak ve net maaşlarda artış sağlayacak.
RAPOR PARASI ARTIŞI
Hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışamayanlara ödenen rapor ücretlerinde artış yaşanacak.
DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ
Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan annelerin iş göremezlik ödeneği yeni zamla birlikte yükselecek.
STAJYER ÜCRETLERİ
Staj dönemindeki ücretler brüt asgari ücrete göre hesaplandığından, zamla birlikte stajyer ücretleri de artacak. Stajyerler, net asgari ücretin yüzde 30’u kadar ödeme alıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 40 ila yüzde 80’i arasında hesaplanıyor. Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşına da yansıyacak.
BES DEVLET KATKISI
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yıllık devlet katkısı, brüt asgari ücretin yüzde 30’u üzerinden hesaplanıyor. Yeni artışla birlikte üst limit yükselecek.
DOĞUM, ASKERLİK VE YURTDIŞI BORÇLANMASI
Doğum yapan anneler, askerlik yapan erkekler ve yurtdışında yaşayan gurbetçiler, prim günlerini artırmak için ödeme yapabiliyor. Bu ödemeler brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanıyor. Doğum borçlanması yüzde 32, askerlik borçlanması yüzde 32 ve yurtdışı borçlanması yüzde 45 oranından başlıyor.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
Brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de ocak ayından itibaren artacak.
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