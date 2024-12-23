Asgari ücret artışıyla tüm hesaplar yeniden yapılacak: Maaşlar, rapor ücretleri ve diğer değişiklikler

Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:15

Güncelleme: 23.12.2024 - 18:19

Özel sektörde asgari ücret ve üzeri maaş alan çalışanlar için yeni güncellemeler yapılacak. İşletmeler, asgari ücret üzerindeki çalışanlara yapılacak zam oranlarını kendileri belirliyor. Bazı iş yerlerinde zam oranı asgari ücrete paralelken, bazılarında bu oran daha düşük seviyelerde kalabiliyor.

VERGİDEN MUAFİYET ARTIYOR

Tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak. Böylelikle asgari ücrete yapılan zamla birlikte vergi dışı bırakılan kazanç miktarı da artacak. Bu durum özellikle brüt maaş alanlar için daha olumlu bir sonuç doğuracak ve net maaşlarda artış sağlayacak.

RAPOR PARASI ARTIŞI

Hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışamayanlara ödenen rapor ücretlerinde artış yaşanacak.

DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan annelerin iş göremezlik ödeneği yeni zamla birlikte yükselecek.

STAJYER ÜCRETLERİ

Staj dönemindeki ücretler brüt asgari ücrete göre hesaplandığından, zamla birlikte stajyer ücretleri de artacak. Stajyerler, net asgari ücretin yüzde 30’u kadar ödeme alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 40 ila yüzde 80’i arasında hesaplanıyor. Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşına da yansıyacak.

BES DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yıllık devlet katkısı, brüt asgari ücretin yüzde 30’u üzerinden hesaplanıyor. Yeni artışla birlikte üst limit yükselecek.

DOĞUM, ASKERLİK VE YURTDIŞI BORÇLANMASI

Doğum yapan anneler, askerlik yapan erkekler ve yurtdışında yaşayan gurbetçiler, prim günlerini artırmak için ödeme yapabiliyor. Bu ödemeler brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanıyor. Doğum borçlanması yüzde 32, askerlik borçlanması yüzde 32 ve yurtdışı borçlanması yüzde 45 oranından başlıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de ocak ayından itibaren artacak.