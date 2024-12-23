Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem asgari ücret
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemleri arasında asgari ücret ve Suriye'nin olması bekleniyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler var.
Geçen hafta üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işveren tarafı masaya herhangi bir rakam getirmemişti. Bu gelişmenin ardından TÜRK-İŞ ise işçiler için 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu.
Bu hafta gerçekleşecek komisyonun son toplantısında 2025 asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.
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