Yayınlanma: 28.06.2023 - 16:30

Güncelleme: 28.06.2023 - 16:30

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler milyonlarca asgari ücretliye maaş veren işletmelere yönelik olarak devlet tarafından verilen desteğe çevrildi. Peki, Asgari ücret desteği nedir? 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteği kimlere veriliyor? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için 5510 sayılı Kanunun Geçici 93 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 13,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

Asgari ücret uygulayan işletmelere yönelik olarak devlet tarafından verilen desteğe asgari ücret işveren desteği deniliyor. Asgari ücret işveren desteği için SGK'ya işletmenin herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Asgari ücret işveren desteğini alabilmek için özel sektör iş yeri olmak, uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalılar yararlanacak, 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekiyor.

İş yerleri arasında sigortalı kaydırma, sahte sigorta bildirme, kayıt dışı çalıştırma gibi muvazaalı durumlar olması halinde destekten yararlandırılmayacak ve yararlanılmış ise destek tutarı geri alınıyor.