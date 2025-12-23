Asgari ücret görüşmeleri sürerken skandal: 2026 ücreti yasa dışı bahis sitelerine düştü

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sürerken, yasa dışı bahis sitelerinde dikkat çekici bir skandal ortaya çıktı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına saatler kala, 2026 yılı asgari ücret rakamları üzerinden bahis açıldığı görüldü.

GEÇİM ÜCRETİ BAHİS ORANLARINA DÖNÜŞTÜ

Yasa dışı platformlarda 27 bin 500 TL ve 30 bin TL gibi rakamlar için oranlar belirlendi.

Milyonlarca emekçinin geçim sınırını belirleyecek ücretin kumar nesnesine dönüştürülmesi, ekonomik belirsizliğin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre bu durum, asgari ücretin sosyal politika aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon konusu yapılması anlamına geliyor.

YASA DIŞI BAHİSİN CEZASI NE KADAR?

2025 yılı düzenlemelerine göre yasa dışı bahis oynayanlar 82 bin 244 TL ile 329 bin 106 TL arası idari para cezası alıyor.

Bahis oynatanlar ise 3 ila 5 yıl hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalıyor.