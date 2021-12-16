Asgari ücret görüşmelerinde son durum: 'Kriz çıktı' iddiası
Asgari ücretin açıklanacağı dördüncü toplantıya ilişkin belirsizlik sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Saray yetkilileri arasında ‘rapor krizi’ yaşandığı öne sürüldü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, bu hafta başında gerçekleştirilmesi beklenen ve 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanacağı son toplantısına ilişkin tarih henüz belirlenemedi. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, kapalı kapılar ardında büyük bir krize yol açtı. Külliye’nin de dahil olduğu iddia edilen bu kriz nedeniyle dördüncü toplantı sürekli erteleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta (9 Aralık) gerçekleştirilen üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dördüncü toplantının ‘en kısa zamanda’ yapılacağını ve rakamın açıklanacağını duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen komisyon bir türlü toplanamadı.
Milli Gazete’den Ahmet Sesli imzalı habere göre, hükümet kanadından toplantı için izin çıkmadığı ileri sürülürken, yaşanan bu krizin nedeninin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapor olduğu iddia edildi.
VERGİ KALEMLERİNDE ÖNEMLİ AZALMA SORUN YARATTI
İşçi için yüksek bir rakamın, işveren için ise önemli desteklerin yer aldığı iddia edilen raporun hükümet tarafından tepki gördüğü iddia edildi. Raporun vergi kalemlerinde önemli bir azalmayı öngörmesinin tepkinin nedeni olduğu kaydedilirken, hükümet kanadı raporun bu hali ile komisyona sunulup resmiyet kazanmasını istemiyor.
Raporun revize istenirken bunun da komisyon görüşmelerini çıkmaza soktuğu belirtiliyor.
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