Asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salon boş çıktı!

16 Aralık 2021 Perşembe, 13:10

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız"

Bakan Nebati'nin bu açıklamasından dakikalar sonra Halk TV muhabiri Mevsim Altay asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun boş görüntülerini paylaştı. Bakanlıktaki boş salonu görüntüleyen Altay binadan çıkarıldı.

SARAY'DAN GAZETECİLERE GECE SAAT 23:00'DA ACELE DAVET GELDİ

Halk TV Programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, Medya Mahallesi programında dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Saray'ından 'basın kartı' sahibi gazetecilere gelen mesajı duyurdu.

Arslan gönderilen mesajda, "Cumhurbaşkanımızın yarınki muhtemel programlarını Cumhurbaşkanlığı Basın Tanıtım Kartı sahibi olan basın mensubu arkadaşlarımız takip edebilecektir. Takip edecek olanların ad, soyad, kurum, TC Kimlik numarasını 23.30'a kadar bildirmesi gerekiyor. Belirtilen saatten sonra gönderilen isimler listeye eklenmeyecek. Programı takip etmek için isim ve bilgilerini gönderen arkadaşlarımız PCR testlerini yarın sabah 9 ila 10 saatleri arasında vermeleri gerekmektedir" yazdığını ifade etti.