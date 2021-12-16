Veysel Ulusoy'dan asgari ücret açıklaması: 'Akıl dışı strateji'

16 Aralık 2021 Perşembe, 11:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen ay aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde değer kaybına uğramıştı. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete yüksek oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu.

Ekonomistlerden asgari ücret kararı öncesi hükümet ekonomi politikalarına tepkiler birbiri ardına geldi. Gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy da hükümetin "Faiz indiriminin acısını asgari ücret açıklamasıyla azaltmayı deneme" politikasına çok sert tepki gösterdi.

"AKIL DIŞI STRATEJİ"

Yazarımız Veysel Ulusoy, asgari ücrette beklenen yüksek artış politikasıyla ilgili, "Faiz indiriminin acısını asgari ücret açıklamasıyla azaltmayı denemek.. Akıl dışı strateji" ifadelerini kullandı.