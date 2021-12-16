Son dakika | Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:06

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücrette yapılacak artışta.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü ve son toplantıyı gerçekleştiriyor.

Kararın öğleden sonra duyurulması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.







