Asgari ücret için geri sayım başladı: Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 07:00

Memur maaşı hesaplama tablosu yurttaşların gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşiyor.

Ayrıca özel sektör çalışanlarını etkileyen asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Ödemeler çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösterebilir. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranı da netlik kazanacak.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı enflasyon verileri 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kendi hesapladığı enflasyon oranını ise 5 Haziran 2023 günü saat 9.30'da açıklanacak

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39.62'YE İNECEK

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 47.32

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

TÜİK'TEN ENFLASYONA 'DOĞALGAZ' AYARI

Öte yandan TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.

TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yılsonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.