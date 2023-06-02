Asgari ücrette talep 'refah'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 04:34

Seçimler bitti gözler hükümetin asgari ücrette yapacağı ara zamda. 5 Haziran’da açıklanacak enflasyon verilerine göre yeni artış oranının netleşmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bugünkü kurla 10 bin TL olan 500 doların baz alınacağı açıklaması tartışılıyor.

EN AZ 17 BİN LİRA

Çalışanların beklentisi refah payı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerektiğini savunuyor.

Hükümet seçim öncesi aralıkta 8 bin 500 TL olarak belirlediği asgari ücrete temmuzda ara zam yapacağı sözünü vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 500 dolar seviyesini alt sınır olarak açıklamıştı. Süre yaklaşırken tartışmalar da yoğunlaştı.

(Arzu Çerkezoğlu)



Bakan Bilgin’in asgari ücret için sinyalini verdiği 10 bin TL sınırına işçi sınıfı temsilcilerinden itiraz var. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu enflasyonun hızlı yükseldiğini ve tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda 4 defa belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “Asgari ücreti belirlerken bir toplum ücreti belirlediğimizin farkında olmalıyız. AKP toplumu yoksullukta eşitledi. Bizim savunduğumuz şey bir ailede iki kişinin çalıştığını düşünerek bu aileye en az yoksulluk sınırı düzeyinde ücret verilmesi. Yani kişi başı en düşük ücret 17 bin TL olmalı ve aile 34 bin TL olan yoksulluk sınırından az kazanmamalı.”

(Aziz Çelik)



"ALIM GÜCÜ ÖNEMLİ"

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de dolar üzerinden değerlendirme yapmanın yersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “Önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Burada bakacağımız nokta açlık yoksulluk sınırıdır. Eğer dolar tartışması yapılacaksa Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmak gerekir. 500 dolar dünyada bir başarı olarak anlatılamaz.”

Alım gücü açısından bakıldığında ise önerilen 500 dolar karşılığı ücret 2018’de 356 dolar olan asgari ücretten daha değersiz. Son 5 yılda döviz kuru 4.5 kat artarken süt, bulgur, dana eti gibi ürünlerdeki artış neredeyse 10 katına çıktı.

2018’de 356 dolara 36.59 kilogram dana eti alınırken bugün 500 dolara sadece 26 kg alınabiliyor. O tarihte 356 dolara 507 kilogram bulgur alınırken bugün 500 dolara 367 kg alınabiliyor.