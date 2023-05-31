Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi' iddiası

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:04

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:34

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından gözler yeni kabinenin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.

Yeni kabinenin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; kabinenin açıklanmasının hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.

Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

KRİTİK EŞİK 500 DOLAR

Seçimin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi.

Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 9 lira), işverene maliyeti de 15 bin 286 lira olması bekleniyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon, nisanda yüzde 2.65, mayısta yüzde 2.46, haziran için de yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olacak. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak.

Refah payıyla birlikte bu oranın yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.