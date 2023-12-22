Asgari ücret için üçüncü toplantı ne zaman? Asgari ücrette pazarlık tarihi belli oldu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:13

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:22

2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor.

Görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.

DİSK-AR'ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında yıllık ortalama değişim bakımından son sırada yer aldı.