Açlık sınırı asgari ücreti aştı! Yoksulluk bile lüks oldu

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:53

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:53

Büro Emekçiler Sendikası (BES) Araştırma Merkezi (AR), kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı kasım 2023 için 18 bin 178 lira olarak belirlendi.

Tek bir (Bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 24 bin 541 lirayı buldu.

Yoksulluk sınırı olarak belirtilen gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 53 bin 108 lira oldu.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının kasım 2023 için 18 bin 178 lira olduğunu belirterek, "Bekâr çalışanın yaşam maliyeti ise 24 bin 541 lira gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 53 bin 108 lira olmuştur" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BESLENMEK GÜNLÜK 605 LİRAYI GEÇTİ"

Kamuda bekâr ve çocuğu olmayan bir kamu emekçisinin aldığı maaşın yaşam maliyetinin altında kaldığını vurgulayan Mol, şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 24 bin 541 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idame ettirmeye çalıştığı gerçeği ile 4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kaldı. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 605 lirayı geçmiştir. Bu gidişle 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. 7 bin 500 TL ile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısından bile az. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz."