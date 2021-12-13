Asgari ücret kararını beklemediler, Garanti BBVA'dan personele dev zam
Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, tüm personeline yüzde 47 zam yaptı. Personeller, ocak ayından itibaren brüt 7 bin lira maaş alacaklar.
Para Medya'da yer alan habere göre; asgari ücret pazarlığı sürerken, Garanti BBVA'dan flaş bir adım geldi. Cuma günü nisan ayında yapacağı zammı ocak ayına çekmiş ve tüm personele yüzde 25 genel bir zam yapan banka, asgari ücret ile çalışan güvenlik görevlisi ve benzeri kadrolardaki tüm personeline yüzde 47 zam yaptı.
Daha önce 4 bin 700 brüt maaş alan bu kadrolar, ocak ayından itibaren bürüt 7 bin lira maaş alacaklar. Bu yaklaşık 5 bin liraya denk geliyor.
ASGARİ ÜCRET KARARINI BEKLEMEDİLER
Yeniçağ'da yer alan habere göre, Garanti BBVA asgari ücreti beklemeden taban maaşı 7 bin brüte çekerken, diğer bankaların komisyondan çıkacak kararı bekledikleri öne sürüldü. Denizbank’ın asgari ücreti dikkate almadan geçinme endeksi ile çalışanlarına zam yapacağı açıklanmıştı. TEB ve QNB Finansbank yeni zam kararı için bu ücreti bekliyor.
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