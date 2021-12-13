Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı: Üç haneyi görmek işten değil
14 Ekim'de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı geldi. Tümen, "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" dedi.
14 Ekim'de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğine dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümen, "Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!" dedi.
Tümen şöyle devam etti:
"Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"
Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!— Semih Tümen (@SemihTumen) December 13, 2021
Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
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