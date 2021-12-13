Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı: Üç haneyi görmek işten değil

14 Ekim'de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı geldi. Tümen, "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:03
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı: Üç haneyi görmek işten değil
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14 Ekim'de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümen, "Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!" dedi.

Tümen şöyle devam etti:

"Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"


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