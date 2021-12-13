Japon bankası Erdoğan'ın 5 adımlı planını açıkladı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:30

Japonya merkezli yatırım bankası Nomura, Türkiye ile ilgili “Şafaktan önce en karanlık an” başlıklı bir rapor yayımladı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin derlediği raporda, Türkiye'de şu an tam anlamıyla bir enflasyon krizinin yaşandığı belirtilerek bazı ürünlerdeki zam oranlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

5 ADIMLI PLAN

Hükümetin anketlerdeki oylarını artırıp 2022'nin ilk yarısında erken seçim çağrısı yapmak üzere beş adımlık bir plan çerçevesinde hareket ettiğini düşündüklerini belirten banka, bu beş adımdan üçünün atıldığını, iki adımın daha atılmasını beklediklerini kaydetti.

Raporda bu beş adım şöyle sıralandı:

1) Mali paket / Asgari ücret artışı

2) Faiz indirimleri / kredi büyümesi

3) Dolar kuruna TCMB ve kamu bankalarının müdahaleleri

4) Dış politika vakası

5) Olağanüstü hal ilanı

Bu plana güçlü bir bağlılık olduğunu, Saray'ın 3-5 ay içinde anketlerde oylarının mevcut yüzde 30 seviyesinden yüzde 35 seviyesine çıkmasını beklediğini ve bu olunca erken seçim çağrısı yapacağını öne süren banka, “plan çalışacak mı” sorusuna yanıtlar da verdi.

"PLAN İŞLERSE SEÇİMDE MUHALEFET KAZANIR"

Seçmenlerin şu an en büyük kaygısının enflasyon olduğunu ve ortalama bir seçmenin dolar kuruna bakarak ekonominin durumu değerlendirdiğini belirten banka, baz senaryolarına göre Merkez Bankası'nın kurda haftalık yüzde 1'lik artışın olduğu kontrollü hareket için yeterli mühimmatının olacağını, buna göre de planın işlediği 3-5 aylık dönemin ortasında dolar/TL'nin 16'ya yükseleceğini öngördü.

SARAYIN KAYGISI…

Kurda artış hızının daha düşük olmasının oy artışına yardımcı olacağını ancak 5 puanlık oy artışı için plandaki 4. ve 5. adımların atılması gerekeceğini belirten banka, dar gelirli kesimin desteğindeki sert düşüşün Saray için kaygı verici olduğuna dikkat çekti.

Aylık geliri 1000 TL'nin altında olan kesimde Ekim 2017'de yüzde 54 olan AKP'ye desteğin Metropoll'ün son anketinde yüzde 21'e gerilediğini aktaran banka, beş adımlı planın işe yaramasına yüzde 50 ihtimal verdi.

Aylık geliri 1000 TL'nin altında olan kesimde Ekim 2017'de yüzde 54 olan AKP'ye desteğin Metropoll'ün son anketinde yüzde 21'e gerilediğini aktaran banka, beş adımlı planın işe yaramasına yüzde 50 ihtimal verdi.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI OLURSA KUR DÜŞER"

Planın sonuç vermesi ve erken seçim ilan edilmesi durumunda ise bankanın baz senaryosu, muhalefetin kazanacağı yönünde.

Planın sonuç vermemesi ve erken seçim olmaması durumunda bunun muhtemel nedeninin enflasyonun kontrolden çıkması olacağını öne süren banka, bu durumda da sivil isyan riskinin yüksek olacağına işaret etti.

Böylesi bir senaryoda sadece koalisyon ortağı MHP'nin değil bazı AKP'li milletvekillerinin de Saray'dan ayırmak isteyeceğini belirten banka, MHP'nin oylarının da mevcut ekonomi politikalarla bağı nedeniyle yüzde 10'dan yüzde 6'ya gerilediğine işaret edildi.

Erken seçim için TBMM'de yüzde 60'lık destek gerektiğini, bunun da MHP'nin yanı sıra AKP'den 65 vekil desteği gerektirdiğini belirten banka, bunun yüksek bir çıta olduğunu ancak gidişatın bu yönde olduğunu öne sürdü.

“Seçim olağanüstü halde olabilir mi” diye soran banka, bu soruya “Evet olabilir ama bu Cumhurbaşkanı'na bağlı. Haziran 2018'deki seçim olağanüstü halde olmuştu” yanıtını verdi ve Cumhurbaşkanının olağanüstü hal durumunda seçimi 12 ay erteleme yetkisi olduğunu hatırlattı.

"MERKEZ BANKASI SADECE 6 AY İDARE EDEBİLİR"

TL'de büyük değer kaybının sadece 6 ay idare edilebileceğini ve seçimin ertelenmesi durumunda hükümetin TL'deki büyük değer kaybını müdahalelerle daha fazla engelleyemeyeceğini öne süren banka, böylesi bir durumda da enflasyondaki durumun daha da kötüye gideceğini ve AKP'li vekillerin gemiyi terk etme olasılığının artacağını yazdı.

Mevcut durumun zaten uç noktalarda olduğu ve muhtemelen daha da kötüye gideceği öne sürülen raporda, sonuçların da uç noktalarda olacağı vurgulandı.

Beş adımlı plana göre, dolar/TL'de kasımdaki gibi hızlı yükselişe izin verilmeyeceğini ve 2022 yaz aylarında seçim yapılması için döviz kurlarında kontrollü bir harekete izin verileceğini öngören banka, bundan sonra dolar/TL'nin yönünü, planın Saray'ın istediği yönde çalışıp çalışmayacağına bağlı olduğunu savundu.

Eğer plan işlerse ve AKP oyları 5 puan artarsa, dolar/TL'de erken seçim öncesinde aşağı yönlü pozisyon öneren banka, böylesi bir durumda dolar/TL'de muhalefetin seçimi kazanma ihtimalinin fiyatlanacağını, erken seçim çağrısı yapıldığı tarihten sandık gününe kadar TL'nin muhtemelen iyi performans göstereceğini öne sürdü.

"PLAN İŞLEMEZSE AKP’DEN KOPUŞLAR OLUR"

Plan işlemezse ise somut seçim işaretleri gelene kadar dolar/TL'de kasımdaki gibi sert artışlar bekleneceğini belirten banka, seçim işareti olarak MHP'nin koalisyondan ayrılması ve AKP'li bazı vekillerin istifasına işaret etti. Böylesi bir durumda da 2022'nin ikinci yarısında yeni bir hükümet kurulacağını ve dolar/TL'de düşüş olacağını öngördü.