Asgari ücret ne kadar olacak? Cem Kılıç net rakam verdi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 12.12.2023 - 09:32

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı.

Toplantı çerçevesinde brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yapılacak zam oranı, komisyon tarafından masaya yatırıldı.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" dedi.

Pazarlıklar aralık ayı boyunca sürecek, son söz ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapılacak.

7 MİLYON İNSANI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaparak tahminini paylaştı.

"Bu ilk toplantıda herhangi bir sonuç çıkmaz. Genellikle karşılıklı temenni ve bu sürecin işlemesine ilişkin bir yol haritasının çizilmesidir" diyen Kılıç, "Geçtiğimiz son üç yılda ilk 15 gün içinde belli olmuştu ama bu sene yılın sonuna sarkacak gibi gözüküyor. Toplumda da ciddi bir beklenti var. Bu beklenti son yıllarda neden bu kadar arttı? Sigortalıların yüzde 41'i asgari ücret alıyor. Yaklaşık 7 milyon insanı etkiliyor" dedi.

NET RAKAM PAYLAŞTI

Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücretle ilgili net rakam paylaşarak şöyle devam etti:

"Benim beklentim yüzde 50'ye yakın bir artışın geleceği yönünde. Net üzerinden konuşacak olursak 17 bin 100 küsür liraya gelecek. Bu da temmuza göre yüzde 50; geçen yıl ocak ayına göre ise yüzde 100'lük bir artışı temsil ediyor. Burada rakam önemli ama daha önemli olan bizim satın alma gücünü konuşuyor olmamız. Belki bahar aylarında fiyat artışları biraz daha yükselecek ama bundan sonra düşüşe geçmesi bekleniyor.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ"

Bundan sonraki zam görüşmeleri de genellikle fiyat artışı ve ücret karşılaştırmalarının yapılması şeklinde geçecektir. Geçen yıla göre yüzde 100; temmuz ayına göre yüzde 50 düzeyinde bir artış bekleniyor. Benim de beklentim bu yönde. Sadece TÜİK verileri ve enflasyon tarafı değil; geçinme endeksi, açlık yoksulluk sınırı araştırmaları gibi birçok şey istatistiksel olarak masada olacak. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da buradan çıkacak karardan etkileniyorlar. Özel sektör de artık ücret artışlarında, fiyat artışlarını ve asgari ücretteki artışları dikkate alan bir ücret politikasından etkileniyor.

"TEK ARTIŞLA 2024 YILI KAPATILACAK"

Özellikle işveren konusunda kritik olan husus asgari ücret desteği. Bu tutar yüzde 1'lere kadar düştü. İşveren tarafı, tekrar brüt ücretin yüzde 6'sına denk gelen bir asgari ücret desteği beklentisi içerisine gireceklerdir. Eğer burada bir yol katedilirse ben bu sene tarafların ortak imzasıyla bir rakamın çıkacağına inanıyorum. Asgari ücret son iki yıldır yılda iki kez açıklanıyordu. Burada çıkacak olan rakamın dışında beklenti, 'acaba temmuzda da artış olur mu?' şeklinde. Ancak şu anda hükümetin kararı tek bir asgari ücret görüşmesiyle 2024 yılını kapatmak."