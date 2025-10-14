Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
14.10.2025 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Milyonlarca memur, emekli ve işçiyi ilgilendiren yeni maaş ve zam dönemi ocak ayında başlıyor. Asgari ücret zammı çalışanların gelirini ve ekonomik dengeleri doğrudan etkileyecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamlar hangi kesimleri ve gelirleri etkileyecek? Ocak ayında yürürlüğe girecek artışlar ekonomik dengeleri nasıl değiştirecek? İşte asgari ücrete olası zam listesi...

Milyonlarca memur, emekli ve işçi için yeni maaş ve zam dönemi ocak ayında başlıyor. Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek asgari ücret zammı, yalnızca en düşük maaş alan kesimi değil, ekonominin genelini etkileyecek büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek. Beklenen artış, piyasalarda ve vatandaşın cebinde geniş bir etki yaratacak.

Piyasa beklentileri, yeni asgari ücrette en az yüzde 28,5 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu minimum artış gerçekleştiği takdirde, net asgari ücretin 28 bin 404 liraya ulaşması öngörülüyor. Ancak, işçi kesiminin umudu olan refah payının eklenmesi durumunda, asgari ücretin kritik 30 bin lira sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek brüt asgari ücret, yalnızca asgari ücretlileri değil, birçok gelir ve borçlanma kalemini de doğrudan etkileyecek.

TCMB'NİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında, 2026 yılı için ise yüzde 13-19 aralığında olması bekleniyor. Ancak TCMB'nin belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşması zor gözüküyor.

Banka, daha önceki raporlarında yer alan yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahminini ara hedef olarak korumaya devam ediyor. TCMB, 2027 yılında enflasyonun yüzde 9'a gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyor. Bu hedefler, ücret ve maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir zemin oluşturuyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emeklilerin yıl sonu enflasyonu doğrultusundaki zam beklentilerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi ihtimali en güçlü senaryo. 

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 13 civarında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 20 civarında bir artış ihtimali yüksek görünüyor. Erdursun'un hesaplamaları, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 olması durumunda, 2026 Ocak zammının SSK-Bağ-Kur'da yüzde 13,10, memur-memur emeklisinde ise yüzde 19,57 olacağına işaret ediyor.

MEVCUT VE BEKLENEN ASGARİ ÜCRETLER

 

Mevcut asgari ücret

  • Brüt ücret: 26 bin 5 TL
  • Net ücret: 22 bin 104 TL
Yüzde 20 artarsa

  • Brüt ücret: 31 bin 206 TL
  • Net ücret: 26 bin 525 TL

 

Yüzde 25 artarsa

  • Brüt ücret: 32 bin 506 TL
  • Net ücret: 27 bin 630 TL
Yüzde 28,5 artarsa

  • Brüt ücret: 33 bin 417 TL
  • Net ücret: 28 bin 403 TL

 

Yüzde 30 artarsa

  • Brüt ücret: 33 bin 807 TL
  • Net ücret: 28 bin 736 TL
Yüzde 32 artarsa

  • Brüt ücret: 34 bin 327 TL
  • Net ücret: 29 bin 320 TL

 

Yüzde 35 artarsa

  • Brüt ücret: 35 bin 107 TL
  • Net ücret: 29 bin 841 TL
Yüzde 40 artarsa

  • Brüt ücret: 36 bin 407 TL
  • Net ücret: 30 bin 946 TL

 

Yüzde 50 artarsa

  • Brüt ücret: 39 bin 8 TL
  • Net ücret: 33 bin 156 TL
İlgili Konular: #asgari ücret #asgari ücret zammı #Asgari ücret toplantısı #Yeni asgari ücret