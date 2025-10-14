Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Milyonlarca memur, emekli ve işçi için yeni maaş ve zam dönemi ocak ayında başlıyor. Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek asgari ücret zammı, yalnızca en düşük maaş alan kesimi değil, ekonominin genelini etkileyecek büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek. Beklenen artış, piyasalarda ve vatandaşın cebinde geniş bir etki yaratacak.

Piyasa beklentileri, yeni asgari ücrette en az yüzde 28,5 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu minimum artış gerçekleştiği takdirde, net asgari ücretin 28 bin 404 liraya ulaşması öngörülüyor. Ancak, işçi kesiminin umudu olan refah payının eklenmesi durumunda, asgari ücretin kritik 30 bin lira sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek brüt asgari ücret, yalnızca asgari ücretlileri değil, birçok gelir ve borçlanma kalemini de doğrudan etkileyecek.

TCMB'NİN ENFLASYON BEKLENTİSİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında, 2026 yılı için ise yüzde 13-19 aralığında olması bekleniyor. Ancak TCMB'nin belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşması zor gözüküyor.

Banka, daha önceki raporlarında yer alan yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahminini ara hedef olarak korumaya devam ediyor. TCMB, 2027 yılında enflasyonun yüzde 9'a gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyor. Bu hedefler, ücret ve maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir zemin oluşturuyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emeklilerin yıl sonu enflasyonu doğrultusundaki zam beklentilerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi ihtimali en güçlü senaryo.

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 13 civarında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 20 civarında bir artış ihtimali yüksek görünüyor. Erdursun'un hesaplamaları, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 olması durumunda, 2026 Ocak zammının SSK-Bağ-Kur'da yüzde 13,10, memur-memur emeklisinde ise yüzde 19,57 olacağına işaret ediyor.

MEVCUT VE BEKLENEN ASGARİ ÜCRETLER Mevcut asgari ücret Brüt ücret: 26 bin 5 TL

26 bin 5 TL Net ücret: 22 bin 104 TL

Yüzde 20 artarsa Brüt ücret: 31 bin 206 TL

31 bin 206 TL Net ücret: 26 bin 525 TL Yüzde 25 artarsa Brüt ücret: 32 bin 506 TL

32 bin 506 TL Net ücret: 27 bin 630 TL

Yüzde 28,5 artarsa Brüt ücret: 33 bin 417 TL

33 bin 417 TL Net ücret: 28 bin 403 TL Yüzde 30 artarsa Brüt ücret: 33 bin 807 TL

33 bin 807 TL Net ücret: 28 bin 736 TL

Yüzde 32 artarsa Brüt ücret: 34 bin 327 TL

34 bin 327 TL Net ücret: 29 bin 320 TL Yüzde 35 artarsa Brüt ücret: 35 bin 107 TL

35 bin 107 TL Net ücret: 29 bin 841 TL