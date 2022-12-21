Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:59

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez toplandı.



2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrasında açıklama yaptı. Atalay, Türk-İş olarak resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıklayarak, "Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" diye konuştu.



ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.