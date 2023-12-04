Asgari ücret süreci yaklaşırken... Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tek tek anlattı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın 'oyun planı!'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:46

Yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verisi açıklandı.

Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

"AMAÇ YIL SONU HEDEFİNİ YAKALAMAK"

Açıklanan verileri değerlendiren İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu "Tahmin edilenden çok daha yüksek açıklandı" dedi ve şöyle devam etti:

"Gündelik hayattaki gözlemlerimizle de uyuşmadı. Ekonomi yönetiminin yıl sonuna dair enflasyon hedefi yüzde 65 idi. Sanki bu oranı yakalamak gibi bir amaç olduğu izlenimi uyandı. En fazla artış gösteren grup konut. Seçim öncesi bir rüşvet olarak doğalgazdan 25 metreküpe kadar 1 yıl para alınmayacağı açıklanmıştı. Yaz aylarında haliyle doğalgaz tüketimi düşük oluyor. Kullanımların artmasıyla birlikte, konut grubunda ciddi artış görüldü."

"EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN DAR GELİRLİNİN HARCAMA KALEMLERİ"

Yurttaş ile TÜİK'in enflasyonunun uyuşmamasının sebebini açıklayan Kozanoğlu, "Dar gelirli yurttaşlarımızın harcama sepetleri farklı. Toplam harcamalarının yüzde 70'ini gıda, konut ve ulaşım kapsıyor. Taze meyve yıllık yüzde 78, kira yüzde 100, ulaşım yüzde 95 artmış durumda. Dar gelirli yurttaşların enflasyonu açıklanan sepetten daha yüksek. Sağlık, eğitim, sanat ve kültür gibi kalemlere ise dar gelirli para ayıramıyor. Türkiye'de asgari ücretliler toplumun büyük bir kısmını oluşturuyor. Asgari ücretle geçinenelerin sepetinin ne olduğunu ve enflasyonun bu kesimler için hangi düzeyde seyrettiğini hesaplayabilir. Yeni yılda yapılacak zamda bu oranın temel alınması çok daha adil olur" diye konuştu.

"SADECE ENFLASYONUN ERİTTİĞİ ORAN VERİLSE BİLE..."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıkladığı asgari ücret teklifini eleştiren Kozanoğlu, "Türk-İş başkanının açıklaması kendilerini ciddiye almamıza olanak vermiyor. Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan ekibi asgari ücretin yılda bir kez saptanması gerektiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu onayladı. Biz bunun bu kadar yüksek enflasyon ortamında uygun olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücretliler temmuz ayında yüzde 35'lik bir zamla karşılaştılar. İlk 5 ayda fiyat artışları bu oranı geçti. Ben hesapladım, asgari 15 bin 735 liraya geliyor. Bu enflasyon karşısında eriyen ve TÜİK'in inandırıcı olmayan rakamlarına dayanan miktar. Bu rakam dahi Türk-İş başkanının açıkladığı rakamın altında" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK İLE ERKAN'IN OYUN PLANI!

Seçimler yaklaşırken iktidarın yüksek ücret artışı yapmayacağını öngören Kozanoğlu, "Seçimler martın sonunda yapılacak, ocak başında ücret ayarlamaları insanların satın alma gücünde göreceli bir iyileşme yaratacak. Para yanılsaması dediğimiz bir olgu var. Artışlar seçimlere kadar idare edecek. Verilen zamlar ilkbahar aylarında erimeye başlayacak. Şimdiye dek iyi kötü temmuz aylarında zam yapılıyordu. Ancak asgari ücrete temmuz ayında zam gelmeyeceği işaret edildi. Böylece talep düşecek. Ekonomi yönetimin oyun planına göre enflasyonda bu şekilde gerileme olacak" dedi.