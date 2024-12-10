Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:13

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:13

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya gelmesiyle birlikte bugün yapılacak. Yeni asgari ücret zammı için ilk pazarlığın yapılması beklenirken, masada konuşulacak rakamlarda merak edilmeye başladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kimler olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

Asgari ücret zammı için yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.