Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:19

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:19

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri için geri sayım devam ediyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç önümüzdeki ay başlıyor.

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette zam pazarlığına ilişkin mesajlar verdi.

Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.