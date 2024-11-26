TSE personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? TSE personel alımı başvuru şartları neler?

Türk Standartları Enstitüsü, 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak toplamda 161 personel alacak. Peki, TSE personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? TSE personel alımı başvuru şartları neler?

TSE personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? TSE personel alımı başvuru şartları neler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:32

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alıyor. Peki, TSE personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? TSE personel alımı başvuru şartları neler?

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 161 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

TSE, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

ADAYLAR NEYE GÖRE ALINACAK?

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.


Etiketler: #TSE

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