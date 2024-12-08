Asgari Ücret Tespit Komisyonu salı günü toplanıyor, işçi tavrını Cumhuriyet’e anlattı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2024 - 07:35

Milyonlarca işçinin beklediği yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı salı günü yapılacak. Yaklaşık 8 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücretin üç ya da dört toplantı sonunda belli olması bekleniyor. Komisyon toplantılarına başlayacak ancak rakam konusunda son kararı önceki görüşmelerde olduğu gibi yine cumhurbaşkanının vereceği yorumları yapılıyor. İlk toplantı için geç bir saat belirlendi. Açılış konuşmalarının olacağı ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 16.00’da yapılacak. 15 kişiden oluşan komisyonda hükümet adına 5, işverenleri temsilen 5 ve işçi tarafından da 5 temsilci yer alıyor. Türk-İş heyetinde bu yıl dört asgari ücretli işçi yer alacak. Görüşmelerde işçiler söz alarak yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlatacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ekonomideki temel göstergelere ilişkin sunumlar yapacak. TÜİK işçi tarafının talebine karşılık üç yıldır, asgari ücret hesabı yapmıyor. Bu görüşmelerde de yapması beklenmiyor.

18 KEZ MUHALİF

Türk-İş, AKP dönemindeki 26 asgari ücret kararından 18’ine muhalif kaldı. 6’sında karar oybirliğiyle çıktı. 2’sinde ise hükümet ile Türk-İş anlaştı. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, “pazarlık gücünü” kaybetmemek için önceden rakam açıklamıyor. Ancak Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti kasım itibarıyla 26 bin 712 TL. Mevcut asgari ücret ile yaşama maliyeti arasında 9 bin 710 lira fark bulunuyor.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapacak olan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Cumhuriyet’e konuştu. Asgari ücretli işçilerin tamamının özel sektörde çalışan sendikasız-toplusözleşmesiz işçiler olduklarına işaret eden Ağar, şunları söyledi: “Rakamı önce parayı veren söylesin. Ödemeyi özel sektör yapıyor ancak bu rakam her kesimi ilgilendiriyor. Uygunsa otururuz masa başında konuşuruz. Uygun değilse oturup konuşmayız bile’”.

‘KİRA ÖDEYEMİYOR’

Ağar, iktidarın, Hazine ve maliye bakanının sık sık “öngörülen enflasyon” yorumları yaptığına işaret ederek “Öngörülen enflasyon ne, yüzde 21. Eee şu anda gerçekleşen enflasyon ne, yüzde 47. Ne öngörülen ne gerçekleşen enflasyonun tarafı değiliz. Alım gücü iyi olmadığı sürece asgari ücret yüksek olsa ne olmasa ne” dedi.

Ağar, milyonlarca işçinin 1 Şubat 2024’ten bu yana 17 bin 2 lira aldıklarına dikkat çekti. Temmuzda ikinci bir artış olmadığını anımsatan Ağar, “Toplusözleşmeler de bile sıkıntı var. Onlar bile geçinemiyorlar. Geçen yıllarda asgari ücretli en azından ev kirasını verebiliyordu. Mutfağında tencere kaynatabiliyordu. Şimdi ev kirasını ödeyebilmek için borç alıyor. Eskiden köyden anneler-babalar, peynir, bulgur gönderiyorlardı. Hayvancılık da bitti” diye konuştu.

‘SAĞIR SULTAN BİLE BİLİYOR’

Ağar, “Herkesin nasıl geçinebileceğini, ağır geçim şartlarının nasıl hafifletilebileceğini sağır sultan bile biliyor. Bizim kırmızı çizgimiz yok. Birini çalıştıracağın zaman önce ne yaparsın, ‘Ben sana şu kadar para veriyorum’ dersin. İşçi de ya ‘çalışıyorum’ der ya da ‘çalışmıyorum’ der. Ancak parayı işveren de verse burada asıl belirleyici hükümet olacak” ifadelerini kullandı.