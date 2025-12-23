Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Yaklaşık 30 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren görüşmelerde ilk iki toplantıda herhangi bir rakam açıklanmazken, hükümet ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun katıldığı bu toplantıda yeni ücretin netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantıdan sonuç çıkmamasının ardından komisyonun ikinci toplantısı için 18 Aralık tarihi belirlenmişti. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam konuşmak için erken olduğunu belirterek tarafların görüşlerinin alınmasının önemini belirtmişti.

İkinci toplantı öncesinde TBMM’de konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Asgari ücret için süreç devam ediyor. Rakam konuşmak için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ’TEN “MASADA YOKUZ” AÇIKLAMASI Bakan Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına TÜRK-İŞ cephesinden tepki geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerinde konfederasyonun masada yer almadığını ve kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etmişti.

'KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILMAYACAĞIZ' Ağar, konuya ilişkin açıklamasında, “İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini ilettik. Ancak biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi. Aynı noktadayız ve Komisyon toplantılarına katılmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

'BU BİR PROTESTO DEĞİL' İkinci toplantı öncesi Çalışma Hukuku Sempozyumu’nda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde yetkilerinin olmadığını vurgulayarak, “Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor” dedi. Komisyon toplantısına katılmayacaklarını belirten Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" ifadelerinde bulunmuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Halen uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücretten, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik priminden ve 520 lira 11 kuruşu işveren işsizlik sigortası fonundan oluşuyor.

YAPILMASI GEREKEN ZAM ORANLARI Asgari ücrette kaybın telafi edilmesine yönelik hesaplamalar da gündemde yer alıyor. TÜİK’in kasım ayında açıkladığı yıllık enflasyon oranı olan yüzde 31,07 dikkate alındığında asgari ücretin yıl içindeki değer kaybını telafi etmesi için 28 bin 971 lira 71 kuruşa yükselmesi gerektiği hesaplandı.

Geçen yıl enflasyon artışı yerine hedef enflasyon esas alınarak yapılan zamdan doğan kaybın da telafi edilmesi durumunda, asgari ücretin toplam yüzde 49,91’lik artışla 32 bin 177 lira 40 kuruş seviyesine yükselmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI ZAM SENARYOLARI Asgari ücret görüşmeleri sürerken, 2026 yılı için öne çıkan olası zam oranları ve net ücret hesaplamaları da dikkat çekiyor.

YÜZDE 20 ZAM 2025 yılında yapıldığı gibi son bir yılda oluşan enflasyon yerine hedef enflasyon ile asgari ücrette artış yapılması durumunda yüzde 20'lik artış öne çıkıyor. Bu senaryoda net asgari ücretin 26 bin 584 TL’ye çıkması öngörülüyor.