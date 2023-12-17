Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 17.12.2023 - 15:48

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARÜ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.

İLK TOPLANTI GERİDE KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 2024 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak zam oranının bu ayın son günlerinde kesinlik kazanması bekleniyor.