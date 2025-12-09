Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan kritik sürece çevrildi. Peki, asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak? 2026 Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yapacağı görüşmelerle şekillenecek. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılı asgari ücretinin de Aralık ayının son haftasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen açıklanması bekleniyor.