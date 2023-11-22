Asgari ücret zammı enflasyonu tetikleyecek mi? İşte yanıtı...

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:29

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:29

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) - Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Aran, asgari ücrete yapılacak zam oranının enflasyona olan etkisine ilişkin konuştu.

ENFLASYONA OLAN ETKİSİ 6 PUAN

Ekonomim'de yer alan habere göre Hakan Aran, yapılan hesaplamalara göre işgücü ödemelerinde 1 puanlık ilave artışın 12 ay sonraki enflasyonu 0.2-0.3 puan civarında etki yaptığını söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran, maaşlara yüzde 65’lik zam yapılırsa enflasyonu 6 puana kadar etki edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"TCMB’nin beklediği gibi yüzde 30-42 bandında enflasyon olacaksa yılsonu ve yüzde 45 işgücü ödeme zammı olacaksa bu noktada bu zammın beklentiyi değiştirmeyeceğini ama sene sonunda göreceğimiz yüzde 65’lik enflasyon oranında işgücü ödemelerine zam yapılırsa bunun enflasyona 6 puana kadar etki edebileceğini ve TCMB’nin yüzde 42 olarak beklediği enflasyonun da yüzde 48'e çıkabileceğini düşünüyoruz."