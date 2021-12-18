Asgari ücret zammı eriyecek: “Kalifiyeli elemanla asgari ücretli eşitlendi”

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:56

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından iktisatçılar ise yeni bir sorunun daha ortaya çıktığını söyledi. Yeni zam ile kalifiyeli elemanların bir çoğunun maaşları şu anki asgari ücretin altında kaldı.

İktisatçı Prof. Dr. Osman Aydoğuş, asgari ücretteki yüzde 50’ye yakın artışın önümüzdeki aylarda enflasyona karşı eriyeceğini bildirdi.

Asgari ücretteki yüzde 50 artışın önemsenmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydoğuş, önümüzdeki aylarda enflasyonda sıçrama olacağını ve 2022’nin ilk altı ayında bu artışın ortadan kalkacağını dile getirdi.

“SARMAL DAHA DA AÇILACAK”

İki kesimin maaşlarının eşitlenmesi ilişkin “Kalifiyeli elemanla asgari ücretlinin aldıkları maaş aynı rakam oldu” diyen Prof. Dr. Aydoğuş, bunun ‘geçici’ bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydoğuş, “Çünkü asgari ücretteki bu artış nitelikli elemanların da aldıkları ücreti yukarı çıkartacaktır. Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanların aldıkları rakamı belirlemiyor. Genel ücret düzeyini de etkiliyor” dedi.

Satın alma gücünün korunabilmesi için nitelikli işçilerin maaşlarına yılın ilk yarısında yüzde 50, ikinci yarısında ise ilk yarıda gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yeni bir artış yapılması gerektiğini vurgulayan Aydoğuş, ücret artışının yüksek kur, düşük faiz, yüksek enflasyon sarmalının daha da açılmasına neden olacağını bildirdi.

Aydoğuş, “Türkiye ekonomisini önümüzdeki aylarda patlayan bir enflasyon bekliyor” dedi.

“PEŞ PEŞE TSUNAMİ GELECEK”

Bu artışların ‘nafile’ artışlar olduğunu söyleyen Aydoğuş, enflasyondaki sert dalganın asgari ücret ve buna bağlı olarak genel ücret düzeyindeki ortaya çıkacak olan artışı en kısa sürede ortadan kaldıracağını ifade etti. Aydoğuş, yapılan artışın kısa sürede çöpe gideceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Geçmişte yaşanan kurdaki artışlar enflasyon üzerinde etkisi henüz ortaya çıkmadı. Ona yenileri de eklenecek. Ciddi bir enflasyon dalgası var. Peş peşe tsunami gelecek. Asgari ücretteki artış birkaç ay içinde mart ya da nisan ayında tümüyle eriyecek.”