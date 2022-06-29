Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:17

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini, çalışmaların hafta sonuna kadar biteceğini söylemişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ara zam için ilk toplantısını yaptı.



Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Bilgin, “İşletmelerimizle sosyal barışı korumalıyız. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız” dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR OLMALI?

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, açıkladıkları açlık sınırı verisine dikkat çekerek, belirlenecek yeni asgari ücretin 6 bin 780-7 bin TL’nin altında kalmaması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı (haziran ayı için 20 bin 818 TL) girebilmeli. Aksi halde, yapılacak kısmi iyileştirmeler yüksek enflasyon karşısındaki kayıpları gidermeye yetmeyecektir” diye konuştu.

Türk-İş’in bugün açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırı, haziranda 6 bin 391 TL’ye yükseldi. Kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise haziranda 20 bin 818 TL’ye çıktı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Siyasi çevrelerden ve kulislerden, hükümetin ve işverenlerin kafasındaki yeni asgari ücret tutarının 5 bin TL olduğunu duyuyoruz. Resmi enflasyon bile yüzde 73,5” dedi.

Rakamın ne olacağı konusunda taraflarda farklı yorumlar var. Ancak ortak nokta asgari ücretin 5 bin liradan az olmayacağı yönünde. Ancak işverene sigorta priminin bir kısmının devlet tarafından karşılanması, asgari ücret desteği gibi uygulamalarla destek verilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.



ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?



İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin iddiasına göre Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.

Hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.

Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.

Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.