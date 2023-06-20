Asgari ücret zammıyla 7 ödenek değişti! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:46

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:46

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari net asgari ücretin net 11.402 liraya yükseldiğini brüt ise 13 bin 414 TL olduğunu açıkladı.

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

Bununla birlikte, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası (GSS) primleri de değişti.

İşte madde madde asgari ücretle birlikte değişecekler...

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40’ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor.

2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor.

Zam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365, en yüksek 10 bin 731 lira olacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

2023’ün ilk yarısında bu rakam en düşük 106,75 TL, en yüksek 800,62 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni zamla birlikte bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1070 TL oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni asgari ücret zammından sonra en düşük yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyordu.

Yeni zamla birlikte ayakta tedavide ücret günlük 299,49 TL, yatarak tedavide 224,69 TL oldu.

STAJYER MAAŞLARI

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret alıyor.

Böylece stajyer ücretleri yeni zamla birlikte 2 bin 552,04 TL’den 3 bin 420 TL’ye çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor.

2023’ün ilk yarısında en düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyordu.

Zamla birlikte en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL oldu.



