Asgari ücretin ardından yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:25

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:25

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

"NET ASGARİ ÜCRET TUTARI 11 BİN 402 LİRA"



Bakan Işıkhan “2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz” diyerek yeni asgari ücreti duyurdu.

İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU

Bunun yanında 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete gelen yüzde 34 zam ile birlikte yeni işsizlik maaşı da belli oldu.

Buna göre işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken, 5 bin 322 liraya yükseldi.











