Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2025 - 22.104

2024 -17.002

2023 (Temmuz-Aralık) -11.402

2023 (Ocak-Haziran) - 8.506

2022 (Temmuz-Aralık) - 5.500

2022 (Ocak-Haziran) - 4.253

2021 - 2.833

2020 - 2.324

2019 - 2.020

2018 1.603

2017 1.404