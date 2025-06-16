Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AKP'den temmuz açıklaması!

AKP, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklif, vergi düzenlemelerini içerirken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİSE SUNULDU

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sunulan teklifin ayrıntılarını paylaştı. Güler, "Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil, vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıtdışılığın değil dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAMANI GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLECEK'

Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya yanıt veren Güler, kararın temmuz ayında açıklanacak veriler sonrasında ele alınacağını söyledi. Güler, "Temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem BAĞ-KUR, SGK. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söylememin veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir.” açıklamasında bulundu.