Asgari ücrete ‘cumhuriyet altını’ hesaplaması: Son 20 yılda ne kadar değer kaybetti?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:27

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 18 Aralık olarak belirlenirken, dikkatler asgari ücrete gelecek artışa odaklandı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan çalışmaya göre asgari ücret yıllar içinde ciddi bir erime gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Kasım tarihli ortalama cumhuriyet altını ortalama fiyatlarına göre, asgari ücret sadece Döviz karşısında değil altın karşısında da önemli ölçüde değer kaybetti.

Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın, 2005’te 31 altın alınabilmekteydi.

2003 yılında yıllık ortalama tam altın 121 lirayken asgari ücret yıllık ortalama 3 bin 72 liraydı ve asgari ücretli 25,4 tam altın alabiliyordu.

Cumhuriyet altın fiyatı 2005 yılında ortalama 133,38 liraya yükselmesine karşın asgari ücretlinin bir yıllık ücreti olan 4 bin 200 lira ile 31,5 cumhuriyet altını alınabiliyordu.

ASGARİ ÜCRET EN DRAMATİK DEĞER KAYBINI 2022 YILINDA

Sonraki yıllarda asgari ücret, altın karşısında sürekli değer kaybetti. Yıllık alım gücü olarak 24 ile 10 cumhuriyet altını arasında seyreden asgari ücret en dramatik değer kaybını 2022 yılında yaşadı.

2022 yılında asgari ücret ocak ve temmuzda artırılmasına karşın, asgari ücretlinin yıllık ortalama geliri ile alabildiği altın sayısı 8,9 oldu.

Bu yıl ortalama fiyatlarla 11,8 altın alabilen asgari ücretli Kasım ayında yalnız 9,5 altın alabilir durumda.