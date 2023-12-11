Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret toplantısında... Cem Küçük 'istihbarat aldım' dedi: İşte Erdoğan’ın aklındaki rakam!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:42

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:47

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak ilk kez komisyon toplantılarında asgari ücretli çalışanların da bulunacağı belirtilirken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen "Yeni Asgari ücrete dair bir istihbarat var mı?" sorusuna "var" şeklinde yanıt verdi.

Programda asgari ücrette mevcut enflasyon koşulları ele alındığında yüzde 38’lik bir artış olması gerektiğini ifade eden Cem Küçük AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı yüzde 40’a yuvarlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

"ERDOĞAN’IN AKLINDA 17.500 TL OLABİLİR"

Yüzde 40’lık bir artışın şuan için 11.400 TL olan asgari ücreti 2024 yılında 15.960 TL’ye çıkaracağını ifade eden Cem Küçük “Bir defaya mahsus verileceği için Erdoğan’ın aklında bu rakamın 17.500 TL’ye çıkarılma fikri olabilir” dedi.

"ERDOĞAN MALİYETİNİ SORDURDU"

Cem Küçük konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17.500 TL’lik asgari ücretin bütçeye maliyetinin ne kadar olduğu konusunda araştırma yapılmasını istediğini duyduğunu söyledi.