Yüksek enflasyona karşın asgari ücrete ‘tek zam’ dayatması, toplantıları zorlaştıracak

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 ücretiyle ilgili ilk toplantısını yarın yapacak. Kulislerde 15 bin 500 liradan 18 bin liraya kadar rakamlar dile getiriliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacak. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon işçi aylık 11 bin 402 lira olan asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendirdiği için işçi tarafı asgari ücret görüşmelerini artık “en büyük toplusözleşme” olarak nitelendiriyor.

Masada işçi tarafını temsil eden Türk-İş’e göre açlık sınırı kasım itibarıyla 14 bin 25 lira. Yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 18 bin 239 liraya ulaştı. Kulislerde yeni asgari ücretle ilgili 15 bin 500 liradan 18 bin liraya kadar çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Martta yapılacak yerel seçimlerin ise bunu etkilemesi bekleniyor. Ayrıca iktidar bu yıl “hedef enflasyona göre artış” ve “yılda tek zam” tezini ortaya attı. Ancak yasa ve yönetmelikte bir hüküm olmamasına karşın bu diretme büyük tepki topluyor. Çünkü önceki yıllarda birçok kez ilgili yıl için iki asgari ücret belirlenmişti. Bunun yanında 15-18 bin lira düzeyinde bir kez belirlenecek asgari ücretin yıl içerisinde açlık sınırının altında kalacağına vurgu yapılıyor. İktidarın kendisi de haziran ayına kadar enflasyonun yüksek kalacağını kabul ediyor.

Bütün bu nedenlerle bu yıl zorlu geçmesi beklenen görüşmelerden “oybirliği”yle sonuç çıkmayacağına dikkat çekiliyor. Toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafı 5, işveren tarafı 5 ve hükümet tarafı da 5 üye ile temsil ediliyor. İktidar bir taraf ile anlaşarak yeni asgari ücreti belirleyebiliyor. Türk-İş toplantılara 4 asgari ücretli işçi ile katılacak. Yarınki ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmalarını yapmaları bekleniyor. Sonrasında ay sonuna kadar 4 toplantı yapılması, sonucun ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İŞVEREN DESTEK İSTİYOR

Öte yandan halen sigortalı işçi başına işverenlere 500 TL asgari ücret desteği veriliyor. İşveren tarafı bu desteğin artırılarak sürdürülmesini talep ediyor. Bu arada işçi tarafı da işveren tarafı da vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, çalışanlar üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyor.

"AİLE HESABA KATILSIN"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da Genel-İş Sendikası’nda asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Çerkezoğlu “Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücret yılda dört kez güncellenmeli. Bu ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalı. İşçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalı” dedi.