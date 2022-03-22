Asgari ücrete zam gelecek mi? DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan 'derhal toplantı' çağrısı

22 Mart 2022 Salı, 15:39

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, sağlık işçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılması için başlatılan kampanyada toplanan binlerce imzayla dilekçeyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık çalışanlarının beş talebinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Topladığımız binlerce imza ile sağlık işçilerinin iradesini getirdik. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve hükümeti bu konuda adım atmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"DAHA YILIN İKİNCİ AYINDAN ASGARİ ÜCRET ERİDİ"

Çerkezoğlu, asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin tartışmalara da değinerek şunları söyledi:

"Sağlık işçileri, artık yok sayılmayı kabul etmiyor. Haklarının teslim edilmesini istiyor. Öğleden sonra 15:00'de Çalışma Bakanlığı ile görüşeceğiz. Sorunlarımızın iki adresi var: Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvuruya henüz yanıt verilmedi. Görüşme talebimiz bakidir. Biz, buraya elimiz boş gelmedik, Türkiye'nin dört bir yanından geldik. Topladığımız binlerce imza ile sağlık işçilerinin iradesini getirdik. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve hükümeti bu konuda adım atmaya çağırıyoruz.

Taşeron döneminden kalan birçok hukuksuzluğun giderilmesini isterken geçinmek de istiyoruz. Sağlık işçileri, asgari ücretle hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ve hükümet tarafından belirlenen asgari ücret, daha yılın ikinci ayında yoksulluk, açlık sınırının altına geriledi. Biz, asgari ücretin, yaşanan enflasyon, bu kaybının derhal giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Evet, yüzde 50 zam yapıldı ama daha zamlı asgari ücreti almadan bu artık eriyip gitti.

Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur. Hükümet temsilcilerinden 'yasal değişiklik lazım' açıklamalarını duyuyoruz. Gerek İş Kanunu gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yönetmeliği açıkça söyler. Asgari ücret en fazla iki yıl için belirlenir. Asgari Ücret Komisyonu'nun hemen toplanması ve güncellemenin önünde hiçbir engel yoktur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli."

"HAFTADA 40 SAAT ÇALIŞMA İSTİYORUZ"

Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir ise sağlık işçilerinin beş talebini sıraladı. Demir'in açıklaması şöyle:

"Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Enflasyon farkı zam değildir. Tüm sağlık işçilerine ek zam talep ediyoruz.

Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan 'haftada 40 saat çalışma' istiyoruz.

Taşeron dönemden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını, yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz.

12 saatlik çalışmamız 11 saat gösteriliyor. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz.

696 sayılı KHK ile getirilen zorunlu emeklilik uygulamasının son bulmasını, tayin ve becayiş hakkımızı istiyoruz."