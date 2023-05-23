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Asgari ücrete zam var mı? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirterek “Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:31
Asgari ücrete zam var mı? Bakan Bilgin açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin, Temmuz ayında asgari ücret  yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.

EYT BAŞVURULARI

Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili de şunları söyledi:

"Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor.

Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı" 

Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır" dedi.


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