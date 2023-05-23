Asgari ücrete zam var mı? Bakan Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirterek “Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilgin, Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.
EYT BAŞVURULARI
Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili de şunları söyledi:
"Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor.
Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı"
Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Erdoğan'ın 'su' endişesi: O 'ihtimali' hatırlattı
- Erdoğan montaj yalanını kabul etti!
- Oğan'a övgüler yağdırmıştı: Özdil'den yeni paylaşım
- ‘Dini diktatörlük dönemi başlayabilir’
- Oğan oyları için öngörüsünü açıkladı
- Altaylı'dan Erdoğan'a 'lider öğütücü' benzetmesi
- Benzine zam geldi!
- Uysal'dan Erdoğan'ın montaj itirafına sert tepki!