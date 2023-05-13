Reyting sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan ilk 10'a giremedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayımlanmadı. Aynı sıralarda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise FOX yayınında soruları yanıtladı. Reyting sonuçlarında ise Erdoğan'ın ilk 10'a giremediği görüldü.
Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.
Aynı saatlerde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.
Dün akşamın reyting sonuçları ise dikkat çekti.
Reyting sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak, "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu." ifadelerini kullandı.
Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu. pic.twitter.com/2q2DKYFcMa— Serhat Uçak (@serhatucak) May 13, 2023
İşte reyting sonuçları:
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti