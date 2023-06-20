Yeni asgari ücret duyuruldu, Erdoğan'dan 'teşekkür' paylaşımı geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı itibariyla uygulanacak yeni asgari ücretin açıklaması sonrası 'teşekkür' paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:16
Yeni asgari ücret duyuruldu, Erdoğan'dan 'teşekkür' paylaşımı geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şöyle yazdı: 

"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."

 


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