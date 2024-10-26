Asgari ücretle çalışan yurttaş: "Zammın yüzde 50- 60 olması lazım

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:07

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan yurttaşlar maaşlarına yapacak zammın en az yüzde 50 olması gerektiğini ifade etti. Asgari ücretle çalışan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Ben asgari ücretle çalışan biriyim. 17 bin lira asgari ücret alıyoruz. Bunun 9 bin lirası ev kirasına gidiyor, bin 500 lira elektrik faturası, mutfak masrafı 2 bin 500 lira. Çocuğumla dışarıya çıkamıyoruz, ekstra bir şeyimiz yok. Bizim yerimizde devlet yetkilileri kendilerini koysun 17 bin lira maaşla çalışsın. Şimdi asgari ücret 22 bin 500 lira olacakmış diye bir söylenti var ama 22 bin 500 liranın yeteceğini zannetmiyorum. Çünkü asgari ücretle çalışan bir insanın sosyal aktivitesi yok. En düşük ihtimalle 25 bin lira olması lazım. O da en düşük ihtimalle yani. Ben yeri geliyor bir çocuğumun istediğini alamıyorum çünkü yetiştiremiyoruz."

"YÜZDE 50, YÜZDE 60 ZAM OLSUN''

Başka bir asgari ücretle çalışan ise, "Asgari ücretle çalışıyoruz ama asgari ücret yetmiyor bize. Yüzde 50, yüzde 60 olsun çünkü geçim sıkıntısı çok büyük. Olmuyor böyle, geçinemiyoruz. 25 bin lira olsun, 28 bin lira olsun, 30 bin lira olsun ama geçim sıkıntımız olmasın. Ben bunu istiyorum. Fazla değil ama biz geçinmek istiyoruz" dedi.

Bir başka asgari ücretli ise, "Nerede yetiyor; bir ev kirası olmuş 17 bin lira 20 bin lira. Bu yeter mi kardeşim? Bir asgari ücret 25 bin lira olursa yeter mi? Yetmez kardeşim yetmez. 30 bin liradan aşağı olmaması lazım" diye konuştu.