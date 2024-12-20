Asgari ücretle ilgili üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmazken Türk-İş talebini açıkladı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün yapılan üçüncü toplantısında işveren ve hükümet tarafından masaya rakam konmazken Türk-İş akşam saatlerinde kendi talebini duyurdu. Süreç şöyle gelişti:

Dün sabah Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantıda işçi tarafının genel tavrı netleşti. İşçi tarafı talep konusunda gerçekleşen enflasyonun üzerine refah payında karar birliğine vardı.

Ardından Türk-İş heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gitti. Toplantı saat 11.30’da başladı. Yaklaşık 1.5 saat sürdü. İşveren tarafı ısrarla rakam söylemeyince işçi tarafı da rakam açıklamadı.

Toplantıda ise işçi tarafı genel olarak geçim şartlarının zorluğunu gündeme getirdi. Enflasyon verileri konuşuldu. İşçi tarafı sadece gerçekleşen enflasyon oranında zammın hiçbir sonuç yaratmayacağına işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ortasına doğru salona geldi. Temennilerini iletti. İki taraftan da rakam gelmeyince bakan toplantıdan ayrıldı.

Toplantının ardından işçi heyeti Türk-İş’e geçti. 4 asgari ücretli işçi istedikleri asgari ücreti imza altına alarak başkanlar kuruluna sundu.

Ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili rakamın içinde yer aldığı zarfı kameraların önünde açtı. Yüzde 45 enflasyon üzerine yüzde 20 refah payı ile taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu söyledi ve

Verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız orada da olmayız. Bu rakamı getirirlerse orada oluruz getirmezlerse olmayız” dedi.

DİSK VE HAK-İŞ’E BİLGİ

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin büyüdüğünü açıkladığına işaret eden Atalay, “Büyüme varsa ver arkadaş... Madem ülke iyiye gidiyorsa bundan pay ver. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçim ücreti açıklayın da mutlu olalım” dedi. Bugün kamu işçisinin ücretlerinin de asgari ücret seviyesinde olduğunu dile getiren, bu ücretin artık geçim ücreti haline geldiğini bildiren Atalay, açıklama öncesinde Hak-İş ve DİSK başkanları ile de görüştüğünü de sözlerine ekledi.