Asgari ücretli 2026'da açlığa mahkûm kalacak! Beklenen zamlar açlık sınırını bile karşılamıyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2024 tarihinde 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL asgari ücretin ardından ''Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" demişti. Ancak asgari ücretin yıl sonuna gelmeden enflasyonun etkisiyle hızla erimesi nedeniyle daha ilk aydan açlık sınırının altına gerilemişti. Yapılan hesaplamalar ve ekonomi çevrelerinin öngörüsüne göreyse 2026 yılında asgari ücretliyi daha karanlık bir tablo bekliyor.

Yıllara göre asgari ücret ve açlık sınırı şu şekilde:

2019 Aral ık ayında a çl ık sınırı 2 bin 219 TL seviyesindeyken, 2020 yılı asgari ücreti 2 bin 324 TL olarak belirlenmi şti. Bu, a çl ık sınırının y üzde 4,73 üstünde bir zam anlam ına geliyordu.

2020 Aralık ayında a çl ık sınırı 2 bin 590 TL 'ye y ükselirken, 2021 y ılı asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak aç ıklandı. A çl ık sınırının y üzde 9,07 üstünde bir zam yap ılmış oldu.

2021 Aralık ayında a çl ık sınırı 4 bin 13 TL seviyesine ç ıktı. 2022 Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi ve açl ık sınırının y üzde 5,98 üstünde bir zam gerçekle şti.

2022 Aralık ayında a çl ık sınırı 8 bin 130 TL 'ye ulaşırken, 2023 Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Açl ık sınırının y üzde 4,62 üstünde bir zam yap ıldı.

2023 Aralık ayında a çl ık sınırı 14 bin 431 TL seviyesine geldi. 2024 Ocak ayında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak aç ıklandı ve a çl ık sınırının y üzde 17,81 üstünde bir zam gerçekle şti.

2024 Aralık ayında a çl ık sınırı 20 bin 431 TL oldu. 2025 Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken ve açl ık sınırının y üzde 8,18 üstünde bir zam yap ılmıştı.

2025 Ocak ayında ise Türk-İş'in araştırmasına göre açlık sınırı 22 bin 131 TL olurken 2025'in ilk ayında asgari ücret açlık sınırının altına kalmış oldu.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA ZAM!

Son açıklanan Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 29 bin 828 TL seviyesinde bulunuyor. Asgari ücret ise 22 bin 104 TL. Bu da arada 7 bin 724 TL'lik fark olduğunu gösteriyor.

Asgari ücrete yapılacak zam oranınınsa yüzde 20-25 arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak henüz aralık ayı enflasyon verileri açıklanmamasına rağmen şu anda asgari ücretin açlık sınırını geçmesi için en az yüzde 34.95'lük oranda bir zam yapılması gerekiyor. Aralık ayındaki enflasyon verileriyle bu oran daha da artacakken yılın ilk ayında asgari ücretlinin açlık sınırının altında bir zam alması 2026'nın geri kalanında 2025'ten dahi zor bir ekonomik tablo beklenebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca son olarak TÜİK tarafından açıklanan yüzde 32.87'lik yıllık enflasyonun görece daha düşük hızlarla düşmesi ve hatta Eylül 2025'teki yükseliş emekçinin 2026'da karamsarlığa düşmesine sebep oluyor.

2025'te enflasyon oranı yüzde 46 seviyesindeyken asgari ücrete hedef olarak nitelendirilerek yüzde 30 zam yapılması emekçiyi zora sokarken 2026'da beklenen zam oranları 2025'i mumla aratacak türden.

Ekonomi çevrelerince oluşan beklentilere göre asgari ücrete yüzde 20 ila yüzde 25 arasında zam yapılacak.

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net asgari ücret 26 bin 584 TL ,

zam yapılırsa net asgari ücret , Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa net asgari ücret 27 bin 630 TL olacak.

Böylelikle en iyi ihtimalde dahi asgari ücretli 2026 yılına açlık sınırının en az 2 bin 198 TL altında maaş alarak başlamış olacak.

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi durumunda 26 bin 584 TL, yüzde 25 gelmesi durumunda 27 bin 630 TL olacak. Böylece yüzde 20 zam yapıldığında açlık sınırının yüzde 10,87, yüzde 25 zam yapılırsa yüzde 7,36 altında bir zam yapılmış olunacak ve asgari ücrete ilk defa açlık sınırının altında bir zam yapılmış olacak.