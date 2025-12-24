Asgari ücretlinin barınma sorunu: Maaşın tamamıyla İstanbul'da ev bulmak imkânsız!

2026 yılı için asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. 2025 yılında 22 bin 104 TL olan asgari ücret, yüzde 27 oranında artırıldı.

Asgari ücretli bir çalışanın ailesinden kalan bir evi yoksa, yalnızca çalışarak ev sahibi olma ihtimali son yıllarda hızla yükselen konut fiyatları nedeniyle büyük ölçüde zayıfladı. Bu tablo kira ödemeleri açısından da ciddi bir sorun alanı yaratıyor.

TÜRKİYE’DEKİ KİRALIK EV SAYISI

Asgari ücretli bir çalışanın tüm maaşını kiraya ayırması durumunda, sahibinden verilerine göre 24 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 207 bin 578 kiralık ev bulunuyor.

Bu konutların 46 bin 880’i İstanbul’da, 16 bin 656’sı Ankara’da ve 17 bin 970’i İzmir’de yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET VE ALTINDA KİRALANABİLEN EVLER

Türkiye genelindeki kiralık evlerin 137 bin 460’ı asgari ücret ve altında bir bedelle kiralanabiliyor. Bu da toplam kiralık konutların yüzde 66’sına karşılık geliyor.

İstanbul’da bu oran yüzde 33’e gerileyerek 15 bin 348 evde kalıyor. Asgari ücret düzeyi ve altında kiralanabilen konut sayısı Ankara’da 9 bin 34, İzmir’de ise 9 bin 828 olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, ilgili şehirlerdeki kiralık evlerin sırasıyla yüzde 54’ü ve yüzde 55’ini oluşturuyor.

TÜİK VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

TÜİK’in Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine göre, en düşük gelir grubunda yer alan yüzde 20’lik kesimde kira harcamalarının gelire oranı yüzde 29,2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran 2026 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplandığında aylık 8 bin 197,9 TL’ye denk geliyor.

8 bin 198 TL ve altında kiralanabilen konutlar incelendiğinde, Türkiye genelinde uygun ev sayısı 2.518’e düşüyor. İstanbul’da bu sayı 174, Ankara’da 21, İzmir’de ise yalnızca 34 olarak kaydediliyor.

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre mevcut veriler, asgari ücretli bir çalışanın yeni bir eve çıkmasının yanı sıra mevcut konutunu korumasının da giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.