Asgari ücretliye eylülde yanıt: ‘İşçi, patronun insafına kaldı'

Yurttaşların temmuz ayında asgari ücrete zam beklentisi karşılıksız kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da temmuzda zam talebiyle verilen önergelere eylül sonunda dönüş yaptı. Işıkhan, zam taleplerine verdiği yanıtta “asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal hakların işçi ile işveren arasındaki sözleşmelerle serbestçe belirlenebileceğini” söyledi.

Milyonlarca asgari ücretli yurttaş temmuz ayında maaşlarına zam beklese de bu beklenti karşılık bulamadı. Milletvekillerinin asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmayacağını sorduğu önergelere ise ancak eylül sonunda yanıt gelebildi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mayıs ayının başında TBMM Başkanlığı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Yaşanan ekonomik krizin etkilerinin çalışanlarımızın üzerindeki yükü hafifletmek için Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Önergeye 23 Eylül’de dönüş yapan Işıkhan, yanıtında sorumluluğu işverenlere yükledi. Asgari ücretin tespit komisyonu tarafından belirlendiğini ve bunun altında bir ücretin çalışanlara verilemeyeceğini belirten Işıkhan “Asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal haklar ise, işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmeleri ve taraflar arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmeleriyle, ya da işyeri personel yönetmelikleriyle serbestçe belirlenebilmektedir” dedi. Öte yandan Işıkhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın asgari ücretteki gelir kaybıyla ilgili Mart ayında verdiği önergeye de 30 Eylül’de dönüş yaptı.

ALIM GÜCÜ SORUSUNA DA AYNI YANIT

Özdağ’ın “Çalışanların büyük bir kısmının asgari ücret seviyesinde gelir elde etmesi hükümetiniz tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Türkiye’de çalışanların alım gücünü artırmak ve asgari ücretin yaygın bir ücret olmaktan çıkmasını sağlamak için hükümetinizin planladığı somut politikalar var mıdır?” sorularını yanıtsız bırakan Işıkhan, bu önergeye verdiği yanıtta da yine “asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal hakların işçi ile işveren arasındaki sözleşmelerle serbestçe belirlenebileceğini” belirtti.