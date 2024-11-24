Asgari ücrette AKP'den önemli kulis: İki rakam öne çıkıyor

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:42

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:43

Enflasyon karşısında yurttaşın alım gücü erirken, gözler 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da asgari ücret zammının görüşüldüğü, hükümet kurmaylarının, hem yıl sonunda belli olacak enflasyonun hem de 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasında bir zam yapılmasını beklediği bildirildi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 hedefi ise yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AKP kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya çıkacak.

AKP'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olması öngörülüyor.

EMEKLİ BAŞVURULARINDA YOĞUNLAŞMA

2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında, maaş bağlanma katsayısı nedeniyle oluşacak yüzde 30 civarında maaş farkının giderilmesi konusunda bir süredir düzenleme yapılması beklentisi bulunuyordu. Bu durumdakilerin sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Bu kişilerin 190 bininin kamuda çalıştığı, diğerlerinin ise özel sektörde bulunduğu belirtildi. Emekli maaşlarında oluşacak fark nedeniyle 300 bin civarında çalışanının büyük bölümünün emeklilik başvurusu yaptığı, aralık ayında başvuruların daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK

AKP'deki bir başka gündem maddesi ise en düşük emekli aylıkları. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra değerlendirmeye alınacak. AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığında bir artış olacağını, ancak rakam konusunda henüz bir netlik bulunmadığını dile getirdi.

Yılbaşından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artış için TBMM’ye bir kanun teklifi verilecek. Teklifin yasalaşması ocak maaşlarına yetişmezse, aradaki fark daha sonra emeklilerin hesabına yatırılacak. Şu anda, kök maaşı 7 bin 500 ile 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyondan fazla emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Bu durumdaki emeklilere son altı aylık enflasyon oranında zam yapılsa bile maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Bu nedenle, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yılbaşından sonra 13 bin 500 liraya çıkarılabileceği belirtiliyor.