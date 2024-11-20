Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:46

Asgari Ücret Komisyon Toplantısı öncesinde, asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler araştırılıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak."