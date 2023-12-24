Asgari ücrette 'final' haftası

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:24

Yeni haftada tüm gözler, son toplantısını yapacak ve 2024 yılı asgari ücretini açıklayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olacak. Memur maaşlarında yıl başında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50 civarında artış olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de taraflarda asgari ücrette de yüzde 45-50 artış olacağı beklentisi var. Bugün 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 45 zam olursa yeni rakam 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya ulaşacak. Asgari ücretteki artışın yüzde 45-50’nin altında kalması ya da üzerine çıkmasının sürpriz olacağı konuşuluyor.

SEÇİM ETKİSİ ÖNEMLİ

Martta yapılacak yerel seçimlerin emekçinin lehine olduğu, iktidarın “sandık” nedeniyle artışı düşük tutamayacağı yorumları da var. Buna karşın faizlerdeki artışa dikkat çekilerek önümüzdeki yıl büyümenin düşeceği, işsizlikte artış olabileceği, bu nedenle de asgari ücrette “dengeli” bir artış yapılabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor. Asgari ücrette beklentilerin üzerindeki bir artışın “işsizliği” tetikleyebileceği, iktidarın seçim döneminde böyle bir olasılığı göze alamayacağı yorumları da yine kulislerde dile getirilenler arasında.

Asgari ücrette yüzde 45-50 artışın yaklaşık 8 milyon emekçiyi yıl sonuna kadar götürebilmesi ise olanaksız. İktidar bile gelecek yılın ortasına kadar enflasyonda artış bekliyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında yeniden artışın gündeme geleceği belirtiliyor. İşçi tarafının “hem düşük hem tek seferlik” bir asgari ücrete itiraz etmesi ve yılın ikinci yarısı için yeni artış talep etmesi bekleniyor. Ayrıca halen 22 bin lira olan en düşük memur maaşı yüzde 50 artışla yıl başında 33 bin liraya çıkacak. Üstelik bu maaş temmuz ayında yeniden artırılacak. Memura sadece toplusözleşme gereği yüzde 10 zam yapılacak. En düşük memur maaşı da 36 bin 300 liraya çıkacak. Buna enflasyon farkı eklenecek. Bu nedenle asgari ücretin tüm yıl boyunca 16-17 bin lirada kalamayacağı vurgulanıyor.